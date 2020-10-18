В Париже проходит национальная акция памяти по убитому учителю истории

Французы проводят национальную акцию памяти по убитому учителю истории Самюэлю Пати, которому радикальный исламист отрезал голову за демонстрацию карикатур на мусульманских проповедников из журнала Charlie Hebdo во время уроков, передает РИА «Новости».

Мероприятие проходит в Париже на площади Республики. Ее призвали провести десятки общественных организаций, в том числе Charlie Hebdo, в редакции которого пять лет назад произошёл теракт и профсоюзы учителей.

Собравшиеся принесли плакаты «Я ребёнок учителя», «Нет варварству» и другие. Некоторые принесли транспаранты с карикатурами на пророка Мухаммеда. Люди поют национальный гимн Франции, звучат аплодисменты.

Аналогичные мероприятия также проходят Марселе, Лионе, Страсбурге, Лилле, Бордо и других городах республики.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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