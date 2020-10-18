Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1 654 человека

В Москве от коронавируса вылечились еще 1654 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего в столице выздоровел 273 881 инфицированный пациент.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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