В ряде регионов России ожидается аномальное тепло

На севере Якутии и Камчатке в ближайшие дни ожидается температура выше нормы на 12-14 градусов. Кроме того, как сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов (СЗФО и ЦФО) ожидается аномально прохладная погода.

«Есть регионы, в которых тепло невероятное. Температура выше нормы на 12-14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе. Это самые-самые теплые регионы, если говорить про аномалии», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в СЗФО и ЦФО температура будет на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сильный ветер ожидается в Москве в выходные

— В субботу в Москве ожидается до +7°С, вечером выпадет снег

— Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве и Подмосковье в воскресенье