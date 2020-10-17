Кадыров отреагировал на убийство учителя под Парижем

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не связывать убийство преподавателя под Парижем с представителями чеченской национальности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем», – отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что обвиняемый в убийстве Абдулах Анзоров всю жизнь прожил во Франции, а в Чечне был один раз в возрасте двух лет.

Кадыров выступил с осуждением произошедшего террористического акта и выразил соболезнования родным убитого. Он также призвал власти Франции наладить государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений и не задевать религиозные чувства верующих.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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