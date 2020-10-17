Митинг в память об убитом преподавателе проходит в пригороде Парижа

В коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа проходит акция в память об убитом в результате нападения преподавателе, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, участники митинга собрались у школы, где работал убитый. Некоторые из них принесли на место происшествия цветы и плакаты, был исполнен гимн Франции.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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