Следствие отменило постановление об отказе заводить дело о смерти «Тесака»

Следственное управление СК РФ по Челябинской области отменило постановление об отказе возбуждать уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат семьи Алексей Михальчик.

Как выяснилось, 16 октября следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако в тот же день руководитель СУ признал это решение незаконным и отменил его.

16 сентября Максим Марцинкевич, более известный под именем Тесак, был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами. 27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет. 7

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