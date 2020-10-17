Посольство РФ работает с французскими властями по делу об убийстве учителя

Посольство России в Париже работает с французскими властями по делу об убийстве учителя 16 октября, в котором подозревают российского гражданина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую дипмиссию.

«Посольство находится на связи с французскими властями. Работаем над уточнением обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении.

Позже в субботу, 17 октября, состоится пресс-конференция прокурора, ведущего данное дело.

Ранее Ежедневная французская газета Le Figaro сообщила, что учителя обезглавил под Парижем 18-летний чеченец по имени Абдулах А. Инцидент произошел накануне. Неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал убийство под Парижем терактом.

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