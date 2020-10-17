Спецслужбы США несколько часов допрашивали в аэропорту журналиста из России

Журналиста телеканала RT Константина Рожкова 15 октября американские спецслужбы подвергли многочасовому допросу в аэропорту Нью-Йорка. Об этом информирует посольство России в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

По данным диппредставительства, россиянин прибыл в США снимать документальный фильм об американском государстве перед президентскими выборами, которые состоятся 3 ноября.

Отмечается, что от Рожкова потребовали показать все электронные носители, после этого — дать объяснения выложенной в открытом доступе информации, в том числе о сделанной журналистом прививке от коронавируса «Спутник V».

В посольстве считают, что «допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности».

«Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды», — говорится в сообщение посольства России.

Кроме того, указывается, что будет потребовано от Госдепа США соответствующих объяснений.

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