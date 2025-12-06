На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные

Депутат Костенко: Рада может запретить выезд не обновившим данные в военкомате
true
true
true
close
РИА Новости

Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из Украины мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомат. Об этом заявил депутат Роман Костенко, его слова приводит телеканал «Общественное».

«(Рассмотрение соответствующего законопроекта - ред.) возможно в следующем году. Пока его нет в повестке дня», — сказал он.

Депутат добавил, что подобный запрет является «справедливой историей», беря во внимание отъезд из страны части граждан, имевших временную бронь от мобилизации.

Недавно правительство Украины согласовало проект постановления, который позволит автоматически продлевать отсрочку от призыва в армию в период мобилизации.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее в МИД РФ рассказали о будущем мобилизации на Украине.

