В РФ может появиться «бактериальный спецназ» из-за страхов россиян

Аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный считает, что бесконтрольное употребление россиянами антибиотиков из-за коронавируса может привести к появлению «бактериального спецназа». Об этом он сказал радио Sputnik.

По его словам, жители в страхе перед коронавирусной инфекцией занялись самолечением и стали часто принимать антибиотики для профилактики осложнения коронавируса или пневмонии. Такие действия могут в конечном итоге развить у бактерий антибиотикорезистентность.

«Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить. Мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к лекарствам. Это будет такой бактериальный спецназ», — предсказывает медик.

Он призвал россиян не пить без назначения врача антибиотики. Также аллерголог-иммунолог считает не лучшей идеей принимать противовирусные препараты в качестве профилактики. Бессмертный отметил, что многие такие лекарства имеет низкую эффективность и много побочных явлений.

Всего в России зафиксировали более 1,3 млн заразившихся коронавирусом, из них более 1 млн пациентов уже выздоровели, свыше 23,7 тыс. человек умерли. Активными случаями инфекции на данный момент считаются 289 008.

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