Почти 30 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 26 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 03.32 мск, во Внуково было пять вылетов отменено, а еще один оказался задержан.

При этом в Домодедово отменили 12 рейсов, задержек нет.

Также в Шереметьево задержали один рейс, а также отменили еще семь вылетов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.