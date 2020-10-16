В Москве десятилетний мальчик умер на тренировке в фитнес-клубе

Во время тренировки в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице в Москве скончался десятилетний мальчик, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 16 октября. Несовершеннолетний потерял сознание и умер.

Причина смерти ребенка не уточняется.

Прокуратура уже инициировала проверку в связи с произошедшим.

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