В Москве выявлено 5049 новых случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявлено 5049 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 352 995.

Вылечились от коронавируса в общей сложности 270 226 пациентов (+1803 за последние 24 часа). При этом жертвами инфекции за весь период в российской столице стали 5850 человек (+54 за сутки).

Среди новых зараженных 41,8% — люди от 18 до 45 лет, 29,4% — от 46 до 65 лет, 0,5%— от 66 до 79 лет. Кроме того, среди новых заболевших 4,5% — пациенты старше 80 лет и 13,8% — дети.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили 15 150 случаев коронавируса

— Собянин: Москва в ближайшие недели справится с распространением коронавируса

— 125 школ закрылись на карантин из-за коронавируса