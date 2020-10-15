В одном самолете с Байденом обнаружили больного COVID-19
В самолете, в котором летел кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, выявили зараженного коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на менеджера предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.
«Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте», — говорится в сообщении.
Она добавила, что Байден находился в более чем 15 метрах от зараженного и выходил из самолета через другой вход.
На зараженном и Байдене были маски.
Врачи, учитывая вышеперечисленные факты, разрешили Байдену не уходить на самоизоляцию.
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