Трамп не намерен «закрывать» США даже при новой волне COVID-19
Президент США Дональд Трамп не намерен «закрывать» страну даже в случае второй волны распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью Fox Business.
Кроме того, глава государства выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, так как не видит в ней необходимости.
США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 216 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 3,1 млн человек.
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