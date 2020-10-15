Мужчина с ножом напал на сотрудников скорой помощи на севере Москвы
Павел Посадский
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Неизвестный на севере Москвы напал с ножом на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов. После этого мужчина причинил себе увечья, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Инцидент произошел в квартире по адресу ул. Большая Академическая, д. 77, корп. 4. Агрессивный больной напал с ножом на врачей скорой помощи, а потом нанес себе увечья», — рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, медики не пострадали.
Отмечается, что на место выехал наряд полиции. Проводится проверка по факту нападения.
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