Голикова заявила, что России не требуются ограничения по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в России настораживает, но находится под контролем, поэтому ограничения не требуются, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС.

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и осенне-зимний эпидемический период настораживают... Но по нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер», — сказала Голикова.

Он уточнила, что ситуация находится под контролем благодаря весенним мероприятиям по подготовке и появлению двух вакцин.

В России коронавирусом заразились 1 340 409, выздоровели 1 039 705, погибли 23 205 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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