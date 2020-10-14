В Кремле ответили на согласование санкций ЕС по ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей ЕС о введении санкций по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что Москва не готова сталкиваться с демонстрируемым Европой отношением по данной ситуации.

По его словам, Россия не была инициатором прекращения диалогов по всем вопросам.

«Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением», — подчеркнул Песков.

Ранее страны ЕС согласовали антироссийские санкции в отношении шести человек и одной организации.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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