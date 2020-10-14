Пожар произошел в гостинице в центре Москвы

В гостинице в центре Москвы начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в гостинице по адресу Международная, 15, рассказал источник. По его словам, в настоящее время ведется эвакуация.

Очаг возгорания находится на 14 этаже, в здании сильное задымление, указано в сообщении. Иных подробностей на данный момент не приводится.

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