Пожар произошел в гостинице в центре Москвы
Полина Рутковская
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В гостинице в центре Москвы начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в гостинице по адресу Международная, 15, рассказал источник. По его словам, в настоящее время ведется эвакуация.
Очаг возгорания находится на 14 этаже, в здании сильное задымление, указано в сообщении. Иных подробностей на данный момент не приводится.
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