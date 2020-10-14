ФБР не пришло к выводу о причине взрыва в Бейруте

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не пришло к окончательному выводу о причине взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос.

По данным агентства, некоторые американские и европейские ведомства, следящие за ходом расследования, считают причиной взрыва несчастный случай. В ответе ФБР подчеркивается, что таких выводов сделано не было.

4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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