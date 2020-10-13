Контроль за соблюдением «масочного режима» усилят в Шереметьево

Столичный аэропорт Шереметьево усилит контроль за соблюдением «масочного режима». Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное решение было принято в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков отметил, что некоторые пассажиры носят средства индивидуальной защиты в кармане, а не надевают их в соответствии с рекомендациями.

Он уточнил, что за соблюдением «масочного режима» будут 200 добровольцев, которые будут напоминать посетителям аэропорта о необходимости соблюдения правил по защите от распространения коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве оштрафованы 96 тысяч человек за несоблюдение масочного режима в транспорте

— Московские врачи вылечили еще 1750 пациентов от COVID-19

— На московских вокзалах выявили 150 нарушителей «масочного режима»