Все уничтоженные в Чечне боевики были в федеральном розыске

Следователи предварительно установили личности боевиков, ликвидированных в ходе спецоперации в Грозном, все они были в федеральном розыске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России, передает РИА «Новости».

«Предварительно установлены личности нападавших, все они находились в федеральном розыске», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что раненный в ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного находится в тяжелом состоянии. Известно о гибели двух сотрудников правоохранительных органов и ликвидации четырех боевиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после произошедшего, что убитые в ходе операции боевики прибыли в республику из-за рубежа.

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