Минздрав: нельзя заразиться коронавирусом после прививки вакциной «Спутник V»

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что нельзя заразиться коронавирусом или заразить других людей после прививки вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Очень часто задают вопросы по поводу того, как она (прививка) переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется. (…) Конечно, заразиться нельзя», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России разработают новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников

— Гинцбург предупредил о «коварности» коронавируса

— В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости COVID-19 продлится до ноября