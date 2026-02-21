Размер шрифта
СК ищет других пострадавших от действий убийцы девятилетнего мальчика в Петербурге

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России обратился к потерпевшим от действий мужчины, утопившего девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, с просьбой оказать содействие расследованию. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

Там попросили обладающих сведениями о других преступлениях обвиняемого, а также пострадавших от его действий связаться с региональным управлением СК.

3 февраля обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петра Жилкина отправили под стражу на полтора месяца — до 31 марта. До этого он признал свою вину в совершении преступления, ему предъявили обвинение.

По версии следствия, 30 января Жилкин увидел на парковке торгового центра мальчика, который подрабатывал мытьем фар автомобилей, и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг. На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 500 тысяч рублей за молчание. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

В результате Жилкин, как следует из его показаний, ударил ребенка по голове, отвез к водоему у деревни Большое Забородье, связал и бросил в воду. После задержания подозреваемый указал местонахождение тела жертвы. В компьютере мужчины обнаружили большое количество детской порнографии.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик Паша из Петербурга был жив на момент утопления.
 
