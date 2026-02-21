Лихачев сообщил, что ВСУ почти каждый день обстреливают город — спутник ЗАЭС

Ситуация в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), становится все хуже. Об этом в интервью для издания «Страна Росатом» заявил глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — рассказал он.

20 февраля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали школу в городе — спутнике Запорожской АЭС. В тот момент в образовательном учреждении находились около 600 учеников и 100 сотрудников.

По словам главы населенного пункта, дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла детонация. В здании оказались повреждены остекление и фасад. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

Комментируя ситуацию, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку на школу актом откровенного варварства. Он добавил, что произошедшее показало полное отсутствие у ВСУ не только здравого смысла, но и моральных ориентиров.

Ранее в Энергодаре из-за атаки украинских войск приостановили подачу тепла в жилые дома.