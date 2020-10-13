Кадыров заявил об иностранном происхождении ликвидированных боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные в ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного боевики прибыли в республику из-за рубежа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Октябрьском районе Грозного во вторник, 13 октября.

Ранее стало известно о четырех ликвидированных боевиках и трех погибших росгвардейцах.

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