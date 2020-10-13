Режим контртеррористической операции введен в Октябрьском районе Грозного

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного во вторник, 13 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет оперативного штаба в Чечне.

«Принято решение о проведении с 07.40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Грозном силовики ликвидировали двоих боевиков.

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