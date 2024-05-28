Стало известно, почему голкипер ЦСКА получил серьезную травму в матче с «Зенитом»

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов объяснил, почему вратарь столичного ЦСКА Владислав Тороп получил серьезную травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Какая-то расслабленность, может быть, какая невнимательность или недочет в подготовке, оценке ситуации. В такой ситуации нужно играть жестче, группироваться и концентрироваться. Ощущение, что он выходил на этот мяч, как на тренировке. Нужно себя готовить к такому столкновению», — заявил он.

На 36-й минуте игры Кубка России с петербургским «Зенитом» Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. 17 мая ему была проведена операция. 22 числа футболист был выписан из больницы.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Ранее в ЦСКА рассказали о сроках восстановления голкипера Торопа после тяжелой травмы.