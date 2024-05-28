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Госдеп высказался против ударов ВСУ американским оружием по России

Госдеп: США по-прежнему против ударов Украиной американским оружием по России

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Depositphotos

Американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие атаки.

«Мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием. — «Газета.Ru») за пределами украинских границ», — отметил он.

Миллер уточнил, что несмотря на сохранение своей позиции, «у Украины нет лучшей поддержки», чем со стороны Вашингтона.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. Издание Bild написало о гневной реакции ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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