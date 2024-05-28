17-летняя Андреева уверенно обыграла американку на «Ролан Гаррос»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), одолев на старте турнира представительницу США Эмину Бектас.

Встреча, которая продлилась 1 час и 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3. Андреева четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 заработанных.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Во втором круге турнира российская теннисистка, которая занимает 38 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сразится с победительницей матча между Викторией Азаренко (Белоруссия) и Надией Подороской (Аргентина).

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Дарья Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос».