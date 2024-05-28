Минфин рассказал, как россияне с детьми выиграют от налоговых изменений

Для родителей двух и более детей предлагают ввести возврат уплаченного налога на доходы физлиц в размере 7% из 13%, то есть фактически ставка налога для них составит 6%. О налоговых изменениях говорится в материалах Минфина РФ.

Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых на члена семьи ниже 1,5-кратного прожиточного минимума – 319 194 рубля в год на человека в условиях 2025 года. Так, у семьи из четырех человек с двумя детьми общий годовой доход не должен превышать 1,3 млн рублей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Налоговую выплату получат порядка половины из числа всех семей с двумя и более детьми. Деньги на это будут выделяться из федерального бюджета.

Выплата представляет собой что-то вроде кешбэка или 13-й зарплаты, будет выплачиваться раз в год. Их будут выплачивать обоим родителям с доходом до 53 тыс. рублей в месяц. Если работает один родитель, его ежемесячный доход не должен превышать 106 тыс. рублей.

Минфин 28 мая направил в правительство РФ пакет законопроектов, который включает поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, плюс поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Планируется, что изменения будут приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, и это позволит обеспечить реализацию поручений президента в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Ранее Госдума предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат.