Андрей Кураев объяснил, почему на него завели дело о нарушении закона об иноагентах

Бывший протодиакон Андрей Кураев (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что административное дело в отношении него завели из-за публикации в Telegram-канале, к которому он не имеет отношения. По мнению богослова, судебное расследование в связи с этим «крайне неуместно».

«Наверное, это то дело, по которому я уже давал объяснение в начале апреля. Существует такой Telegram-канал, носящий мою фамилию. Я к нему не имею никакого отношения. Об этом я давно говорил, — еще года два назад. То есть это кто-то из моих союзников, или напротив, делает републикацию текстов из моего «Живого журнала». И, судя по всему, у этого Telegram-канала была настройка такая, что если я опубликую комбинированный пост с картинкой и комментарием, то в канале это разбивалось на две публикации. Иноагентская плашка уходила с той частью, которая с текстом, а публикация картинки шла без плашки. Вот и все. То есть это не мой канал, и об этом я заявлял давно. И, кстати, это легко проверяется не только по моим словам. Посмотрите, там есть чат, в котором ежедневно в мой адрес льются потоки грязи. И я не имею доступ к администрированию его. То есть я не могу эту грязь ни удалить, ни забанить наиболее ярых хейтеров», — сказал Кураев.

Богослов добавил, что опубликовал у себя в ЖЖ призыв к собственнику данного Telegram-канала изменить технические настройки и «наладить программы».

«Судя по всему, это было сделано, потому что теперь эта плашка появляется везде и всюду. Поэтому какое-то судебное расследование здесь я считаю просто крайне неуместным. Объяснения были даны», — констатировал Кураев.

28 мая Таганский суд Москвы открыл административное дело в отношении лишенного ранее сана протодиакона Андрея Кураева в связи с отсутствием маркировки иноагента в его публикациях в интернете. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Судом получен административный протокол в отношении Кураева», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, бывшему священнослужителю вменяют нарушение ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях.

29 декабря 2020 года решением Епархиального суда Москвы Кураев был лишен сана. Решение об этом вступило в силу после его утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом 28 апреля 2023 года.

В ноябре прошлого года богослов покинул Россию. Ранее он заявлял о планах уехать в Чехию.

22 декабря 2023 года Кураев был внесен в реестр иноагентов. 3 апреля 2024 года Вселенский патриарх Варфоломей восстановил его в священном сане.

Ранее Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства.