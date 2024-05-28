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Посветивший лазерной указкой в небо мужчина заплатит €3600 за ослепление пилота вертолета

В Германии мужчину оштрафовали на €3600 за ослепление пилота лазерной указкой

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Shutterstock

В Германии мужчине выписали штраф за ослепление пилота полицейского вертолета. Об этом пишет Bild.

В январе 2023 года 39-летний безработный Маттиас Х. получил в подарок лазерную указку и посветил ей в ночное небо с аэродрома в Саксонии. В этот момент мужчина ослепил лазером пилота вертолет Eurocopter 115, принадлежащего федеральной полиции. В результате тот был вынужден прервать заход на посадку, но уведомил своих коллег на земле о произошедшем, и хулигана вскоре задержали. Он добровольно отдал прибор полицейским. Маттиаса обвинили во вмешательстве в воздушное движение, прокурор утверждал, что он действовал с намерением вызвать несчастный случай.

«Я получил эту штуку в подарок и просто хотел ее опробовать», — утверждал подсудимый на суде.

Мужчина заявил, что не заметил вертолета, однако запись с камеры видеонаблюдения на нем доказала обратное. Тем не менее суд назначил фигуранту лишь штраф в размере €3600 (около 346 тыс. рублей), так как судья не увидел в выходке преступного умысла.

«Это была дорогостоящая глупая мальчишеская выходка. Но я не вижу [в этом] никакого умысла», — заметил судья.

Ранее в США поймали хулигана, который пытался ослепить лазерной указкой двух пилотов.

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