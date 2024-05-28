В России изменят налог на прибыль

В рамках совершенствования налоговой системы в России Минфин предлагает увеличить налог на прибыль с 20% до 25%. Об этом говорится в материалах министерства.

В материалах говорится, что доля прибыльных компаний в российской экономике выросла до 75,3% в 2023 году с 73,9% в 2022-м. Многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные.

Действующая сейчас ставка налога – 20% — является одной из самых низких среди развитых экономик, подчеркивается в документе. В США ставка налога на прибыль составляет 21% (+ налог штата), в Аргентине, Нидерландах, Китае и Иране – 25%, в Канаде – 38%, а в Австралии – 30%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Миллиардер Владимир Потанин поддерживал увеличение налога на прибыль, а крупный бизнес заявлял, что готов к повышению сборов.

Минфин 28 мая внес в правительство РФ пакет законопроектов, который включает поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Планируется, что изменения будут приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, и это позволит обеспечить реализацию поручений президента в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил перераспределить налоговое бремя в сторону тех, «у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Ранее в России предложили изменить налог на доходы физлиц.