Посла иностранного государства экстренно госпитализировали в Москве

Посла Зимбабве в Российской Федерации Амброуза Мутинири во вторник, 28 мая, экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, 80-летнему дипломату стало плохо вечером на служебной квартире, у него заподозрили инсульт. После первичного осмотра его доставили в одну из больниц столицы.

24 мая Telegram-канал Mash сообщил, что чрезвычайному и полномочному послу Кувейта в России Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons, расположенному рядом с Красной площадью в Москве.

По данным канала, у дипломата возникли проблемы с дыханием, его резко бросило в жар, сердцебиение участилось. Ему вызывали скорую. Врачи скорой МИД диагностировали у Аль-Адвани сильную аллергическую реакцию и оказали помощь на месте.

До этого стало известно, что Россия начала переговоры с Зимбабве по введению безвизового режима.

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