Названа причина, по которой Медведев проиграл сет в матче с Кепфером

Теннисисту Даниилу Медведеву не полностью удалось реализовать стратегию в матче первого круга Открытого чемпионата Франции против немца Доминика Кепфера. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказала экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«У Дани непросто сложился первый круг, он уступил один сет немцу. Ранее он один раз побеждал этого теннисиста, на совсем другом покрытии, при этом и в том матче он один сет выиграл только на тай-брейке. Немцы хорошо играют на грунте, комфортно себя чувствуют на этом покрытии. Кепфер активно вел игру, а Даня очень много старался сокращать розыгрыши, вытаскивать соперника вперед, чтобы обводить его. Это грамотная стратегия, но не всегда это Медведеву удавалось. Как раз в третьем сете, который Даня проиграл, при счете 3:3 немец классно вытащил укороченный, Даня неудачно обвел и уступил гейм, не сумев потом взять сет.

У Дани такой теннис, который больше подходит для игры на быстрых покрытиях. На грунте надо играть повыше, больше крутить — как это делает Надаль: чтобы был высокий отскок у мячей. И Медведев играет далековато, он любит выжидать ошибки соперников, чтобы появилось пустое место, куда можно направить мяч», — сказала Петрова.

Медведев победил Кепфера в четырех сетах со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. В следующем раунде он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем, прежде выбившим из борьбы бразильца Тьяго Монтейро.

Ранее Петрова назвала удачным первый круг «Ролан Гаррос» для Хачанова.