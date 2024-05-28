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В Польше оценили возможность НАТО помочь стране в случае конфликта с РФ

Полковник Левандовский усомнился в возможности НАТО помочь Польше за две недели

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Mindaugas Kulbis/AP

Североатлантический альянс едва ли сможет помочь Польше за две недели в случае возникновения конфликта с Россией. К такому выводу пришел польский полковник Петр Левандовский в разговоре с интернет-порталом Onet.

«Для развертывания столь многочисленных сил быстрого реагирования <...> НАТО нужно время», — утверждает военный.

По его оценке, две недели для этого звучат как очень «оптимистичный сценарий», особенно учитывая тот факт, что крупные военные силы в рамках альянса на данный момент отсутствуют. Оборонный потенциал тех сил, что развернуты на восточном фланге, не годится для полномасштабной войны и является «гомеопатическим».

До этого руководитель Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Строжик заявил, что российский президент Владимир Путин готов провести «мини-операцию» против одной из стран НАТО. По его словам, от такого развития событий Москву останавливает позиция Запада по поддержке Украины, и в случае потенциальной атаки реакция стран НАТО «была бы еще больше».

Ранее польский военный рассказал о реакции жителей Западной Украины на боевые действия.

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