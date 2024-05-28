В Армении прекращено вещание Первого канала

Трансляция Первого канала в мультиплексе Армении прекращена. Об этом сообщает агентство Armenpress, ссылаясь на министра высокотехнологичной промышленности республики Мхитара Айрапетяна.

По его словам, данный канал «не выполнил свои обязательства по договору, накопив задолженность за два с половиной месяца».

«Трансляция российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлена до полного погашения задолженности», — сказал Мхитарян.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские каналы в стране в случае, если те будут игнорировать требования Еревана.

По словам главы кабмина, к запрету каналов приведет неуважительное отношение к внутренней политике страны. Он отметил, что эти российские каналы уже получили на этот счет «многочисленные предупреждения».

В декабре 2023 года министерство высокотехнологичной промышленности Армении официально обратилось к российской стороне с просьбой обсудить нарушение российскими телеканалами договоренности о невмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее в Армении заявили о проблемах в отношениях с Россией.