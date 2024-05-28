Петрова: Хачанов делал в первом круге «Ролан Гаррос», что хотел

Первый круг Открытого чемпионата Франции сложился удачно для российского теннисиста Карена Хачанова. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Хачанов играл с индусом Нагалом, 95-м номером рейтинга. Игроку невысокого роста было тяжело справляться с мощными кручеными ударами Карена. Хачанов что хотел, то и делал. Что ж, он хорошо размялся, первый круг для него сложился очень удачно», — констатировала Петрова.

Хачанов обыграл Сумита Нагала в трех сетах, при этом заключительную партию россиянин взял на тай-брейке. Матч завершился со счетом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5). В следующем раунде Хачанов встретится со словаком Йозефом Коваликом, который, в свою очередь, выбил из борьбы представителя США Маркоса Гирона. Матч Хачанова и Ковалика состоится в четверг, 30 мая.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее россиянка Андреева уверенно одолела американку Бектас на старте «Ролан Гаррос».