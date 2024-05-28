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На Западе оценили урок Путина Зеленскому

Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины

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Henry Nicholls/Reuters

Президент России Владимир Путин преподал главе Украины Владимиру Зеленскому урок, когда напомнил о порядке продления властных полномочий. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Путин преподает диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. <…> Упс», — отметил он.

Журналист обратил внимание, что конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте.

24 мая Путин заявил, что легитимность Зеленского на посту президента закончилась. Российский президент счел не праздной проблему, с кем вести переговоры на Украине. Он обратил внимание, что России при возобновлении мирных переговоров надо понимать, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов.

До этого в Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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