ВСУ предприняли массированную атаку на Курскую область

Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом доложил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны Украины», — написал он.
Согласно информации врио главы области, 28 мая многократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из местных жителей при этом не пострадал.
Более того, село Гуево Суджанского района, деревня Городище Рыльского района, поселок Краснооктябрьский, а также села Сергеевка, Дроновка и Неониловка Глушковского района пострадали от сброса взрывчатки с украинских беспилотников и дронов-камикадзе. В Краснооктябрьском из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена линия электропередачи, в связи с чем несколько населенных пунктов обесточены.
В публикации также отмечается, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ в районе населенных пунктов Теткино, Новый Путь, Елизаветовка, Старая Николаевка, Спальное, Дроновка, Горналь и Олешня.
Накануне в Курской области объявляли опасность атаки дронов.
Ранее в Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ в двух регионах страны