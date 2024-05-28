ВСУ предприняли массированную атаку на Курскую область

Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом доложил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны Украины», — написал он.

Согласно информации врио главы области, 28 мая многократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

Более того, село Гуево Суджанского района, деревня Городище Рыльского района, поселок Краснооктябрьский, а также села Сергеевка, Дроновка и Неониловка Глушковского района пострадали от сброса взрывчатки с украинских беспилотников и дронов-камикадзе. В Краснооктябрьском из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена линия электропередачи, в связи с чем несколько населенных пунктов обесточены.

В публикации также отмечается, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ в районе населенных пунктов Теткино, Новый Путь, Елизаветовка, Старая Николаевка, Спальное, Дроновка, Горналь и Олешня.

Накануне в Курской области объявляли опасность атаки дронов.

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ в двух регионах страны