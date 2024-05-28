Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым в Москве

Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Президент вернулся в Москву и провел в Кремле рабочую встречу с <...> Калиматовым», — указывается в публикации.

Дополнительной информации пока не приводится.

Накануне в Ташкенте состоялись переговоры российского лидера с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Сначала встреча прошла в узком составе, а затем в расширенном формате.

На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в результате главы государств общались до трех часов утра. По его словам, после окончания официальной части Мирзиёев пригласил Путина к себе домой.

Ранее Путин постановил отпраздновать 100-летие Ингушетии.