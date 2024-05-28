Управляемую авиабомбу и реактивный снаряд уничтожили над Белгородской областью

Управляемая авиабомба Hammer и реактивный снаряд «Ольха» уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили бомбу и снаряд около 20:00 (мск).

«Авиационная бомба «Hammer» и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот же день российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, которая была выпущена в сторону Крыма. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал.

Днем 28 мая сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в населенном пункте Безымено в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства мирные жители не пострадали, транспортное средство при этом полностью сгорело.

Ранее ВСУ применили Patriot для удара по России, не спросив Германию.