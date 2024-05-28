Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Управляемую авиабомбу и реактивный снаряд уничтожили над Белгородской областью

МО РФ: авиабомба Hammer и снаряд «Ольха» уничтожены над Белгородской областью

close
100%
Министерство обороны Украины

Управляемая авиабомба Hammer и реактивный снаряд «Ольха» уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили бомбу и снаряд около 20:00 (мск).

«Авиационная бомба «Hammer» и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот же день российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, которая была выпущена в сторону Крыма. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал.

Днем 28 мая сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в населенном пункте Безымено в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства мирные жители не пострадали, транспортное средство при этом полностью сгорело.

Ранее ВСУ применили Patriot для удара по России, не спросив Германию.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами