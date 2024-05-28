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В Молдавии задержан лидер оппозиционной партии

В аэропорту Кишинева задержан лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Лунгу

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Exclusiv Media/YouTube

В аэропорту Кишинева задержали Алексея Лунгу, являющегося лидером оппозиционной в Молдавии партии «Шанс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента республики Ирину Лозован, которая находится в воздушной гавани.

«У Лунгу забрали паспорт и задержали. Мы пытаемся выяснить причины», — сказала Лозоан.

В сообщении также приводятся слова сотрудника Таможенной службы Молдавии, который заявил, что Лунгу был задержан для досмотра.

4 мая лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. По его словам, «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», не предъявляя законных на это оснований. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила президента Молдавии Майю Санду, комментируя дополнительные проверки россиян в аэропорту Кишинева, сказав, что это «демократия по Санду».

10 апреля сообщалось, что главу Гагаузии Евгению Гуцул допросили в аэропорту Кишинева после поездки в Москву.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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