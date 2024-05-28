Житель Челябинской области отделался условным сроком за поджог военкомата

В Челябинской области мужчина попытался поджечь военкомат под угрозой и избежал реального срока. Об этом сообщили в пресс-службе Верхнеуральского районного суда.

Как было установлено, мужчина пошел на преступление, потому что неизвестные обещали создать финансовые и иные проблемы для него и его родственников. Мужчина следовал указаниям кураторов и атаковал здание военкомата собственноручно изготовленными устройствами с воспламеняющимся содержимым. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Челябинец признал вину в полном объеме и указал, что мошенники, которые шантажировали его, действовали от имени следователей и сотрудников «Центробанка». Он поверил им и перед тем, как совершить поджог, оформил несколько кредитов и продал свою квартиру.

В итоге суд признал фигуранта виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее дважды пытавшегося поджечь военкоматы российского подростка внесли в перечень террористов и экстремистов.