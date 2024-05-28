Поврежденные объекты энергетики на Украине разрушены настолько, что восстановить их до зимы уже никаким образом не успеют. Об этом сообщил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко изданию «Апостроф».

«Нужно готовиться к тому, что ограничения потребления [электричества] надолго станут частью нашей жизни», — отметил он.

По словам Бойко, разрушения на многих объектах генерации масштабны и ремонтные работы требуют длительного времени. До конца 2024 года это сделать не реально. Он отметил, что на Украине уже не осталось ни одной неповрежденной ТЭС, остановилась и две гидроэлектростанции.

По словам Бойко, традиционно ТЭС на Украине вырабатывали 30% электроэнергии, а сейчас эта доля едва достигает 5%. Всего в стране уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от всех имевшихся в системе.

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» уточнил, что импорт из европейских стран не способен полностью покрыть возникший в системе дефицит, но увеличить его пока нет технической возможности.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.