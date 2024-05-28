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Роспотребнадзор доложил о стабилизации ситуации с распространением кори в России

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости корью в России

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fotohay/Shutterstock

Ситуация с распространением кори в России стабилизировалась, в последние месяцы наблюдается постепенное снижение заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, свыше 90% очагов кори не получили дальнейшего распространения.

Как уточнили в пресс-службе, во многих странах эпидемическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной, в связи с чем риски завоза и распространения вируса в РФ сохраняются. Однако внутри РФ ситуация с корью в настоящее время контролируемая.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит» корью. По ее словам, вирусы кори, которые циркулируют в России, были завезены из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением зарегистрировано 123.

Ранее россиянам объяснили, как на 100% защититься от кори.

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