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Названы пять привычек для укрепления психического здоровья

MedicalXpress: наличие распорядка дня укрепляет психическое здоровье

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По словам профессора психологии Ника Титова из университета Маккуори (Австралия), укрепить психическое здоровье может наличие распорядка дня, привычка к стратегическому планированию, здоровый образ жизни, регулярное общение и позитивное мышление. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

По словам психолога, здоровое, позитивное мышление — один из важнейших индивидуальных показателей хорошего психического здоровья. Оно заключается в наличии реалистичного представления о себе и мире, а также уважительном отношении к этим понятиям.

Под здоровым образом жизни подразумевается приготовление и употребление здоровой пищи, правильный режим сна и регулярная физическая активность. Титов объяснил, что такие привычки усиливают чувство радости и удовлетворенности жизнью. Кроме того, физическое благополучие (или неблагополучие) часто влечет за собой психологическое, поскольку эти показатели здоровья связаны биохимическими путями.

Другим фактором сохранения и укрепления психического здоровья выступает стратегическое планирование и наличие распорядка дня. По мнению специалиста, следование такой тактике может улучшить самочувствие и качество жизни людей с депрессией, а также снизить уровень тревожности.

Титов добавил, что люди, которые общаются с друзьями и семьей не реже четырех раз в неделю, обладают лучшим психическим здоровьем, чем те, кто этого не делает. Общение позволяет получить эмоциональную и интеллектуальную поддержку, а также удовлетворить естественную потребность в физическом контакте.

Ранее был найден фактор, связанный с четырехкратным увеличением риска психоза.

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