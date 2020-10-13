В Грозном ликвидированы двое боевиков

Два боевика уничтожены силовиками при столкновении в Грозном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур республики.

«В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков», — говорится в сообщении.

В настоящее время спецоперация в чеченской столице завершена.

Силовые органы пока не подтвердили данную информацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Чечне ликвидированы двое боевиков

— В Дагестане ликвидированы открывшие огонь по полиции из машины