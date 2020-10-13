В Грозном ликвидированы двое боевиков
Анна Светлова
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Два боевика уничтожены силовиками при столкновении в Грозном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур республики.
«В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков», — говорится в сообщении.
В настоящее время спецоперация в чеченской столице завершена.
Силовые органы пока не подтвердили данную информацию.
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