Первая группа врачей в Приморье прошла вакцинацию «Спутником V»

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Первая группа врачей из «красной зоны» во Владивостоке прошла вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о специалистах, работающих в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Всего привился 21 медик.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасию Худченко, все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 12 807 (плюс 94 за сутки) случаев заражения COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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